Tatar ve Anastasiadis kapıların açılmasını görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol Cumhurbaşkan'ı Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis'in yarın sabah saat 10.15’te çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Bugün sağlanan mutabakat doğrultusunda kapıların açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yarın sabah saat 10.15’te çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak."

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02/06/2021 13:27