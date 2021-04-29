Tatar ve Çavuşoğlu Cenevre’den ayrıldı

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29/04/2021

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Tatar ve Çavuşoğlu Cenevre’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5+BM gayriresmi zirvesi kapsamında gittikleri Cenevre’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’ye varışında saat 18.30’da Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Tarihi bir toplantı sonrası Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının kalıcı bir şekilde bir antlaşma ile sağlanması için egemen eşitliğimizi ve eşit uluslararası statümüzün sağlanmasında ısrarcı olduk…” dedi.

29/04/2021 16:38
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TAGS: ersin tatar, cumhurbaşkanı, cenevre
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