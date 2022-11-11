Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü

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11/11/2022

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Tatar ve Erdoğan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirerek KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na kabul edilmesine vermiş olduğu destek nedeniyle şahsı ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin her alanda statüsünün yükseltilmesi için verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi.

11/11/2022 14:57
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TAGS: Ersin Tatar, Türkiye
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