Tatar ve Ertuğruloğlu, Antalya'da

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’ya vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak foruma katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da forumda yer alacak.

Antalya’da 18-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek. Forum, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturacak.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum, “Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek.

Antalya Diplomasi Forumu’nda, gündemdeki önemli bölgesel ve küresel meseleler çözüm odaklı tartışılacak, uluslararası sorunlar diplomasi yolu ile ele alınacak.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, yarın öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcılar yer alacağı panellerle devam edecek.

Forum, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.

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17/06/2021 19:33