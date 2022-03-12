Tatar ve Ertuğruloğlu'dan Antalya'da temaslar

Cumhurbaşkanı Tatar ve Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Pabriks ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Forumu’nda, Letonya Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ve sonrasında ise Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanının dışişlerinden sorumlu yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Heyetler arası yapılan görüşmeler, Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanlığı heyetinde Müsteşar Okan Donangil, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ile Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal da yer aldı.

Görüşmelerden sonra, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine değerlendirmelerde bulunan Özel Temsilci M. Ergün Olgun; Letonya ve Azerbaycan heyetiyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek iş birliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunun ele alındığını söyledi.

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12/03/2022 11:22