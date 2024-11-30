Tatar ve Hristodulidis’in BM resepsiyonuna katılacağı iddiası

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın yıl sonu nedeniyle ev sahipliği yaptığı geleneksel resepsiyona katılacakları iddia edildi.

Alithia gazetesi Rum Haber Ajansı’nı (KİPE) kaynak gösterdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, 10 Aralık’ta saat 19:00’da Ledra Palace’ta gerçekleştirilecek olan resepsiyona katılım konusunda olumlu yanıt verdiklerini yazdı.

Haberde ayrıca iki liderin, en son BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği gayriresmi yemek çerçevesinde, 15 Ekim’de New York’ta bir araya geldikleri de anımsatıldı.