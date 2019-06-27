Tatar ve Özersay Akıncı ile Görüşecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, saat 10.00’da başlayacak görüşmenin ilk bölümünde hükümetin kapalı Maraş konusu ile ilgili olarak yaptığı açıklamaların ele alınacağı; sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar’ın olağan görüşmelerini sürdürecekleri belirtildi.