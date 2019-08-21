Tatar ve Özersay Ankara yolcusu

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Ankara’ya bir resmi ziyarette bulunacağı açıklandı.

Başbakan Tatar’ın Ankara ziyaretine Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da katılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay yarın sabah saat 09.40’ta tarifeli uçakla adadan ayrılacak.

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Külliye’de kabul edilecek. Ardından heyetler arası görüşme yemeğinde bir araya gelinecek.

Ankara’daki ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabiri de ziyaret edecek olan Başbakan Ersin Tatar ve beraberindeki heyet , Anıtkabirde Özel anı defterini de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından tüm heyet 23 Ağustos 2019 Cuma sabahı 09.55 te Ankara’dan yurda dönecek.