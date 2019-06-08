Tatar ve Özersay Düğmeye Bastı! Polis Teşkilatında Değişiklik Gündemde

Hükümet ortakları Başbakan Tatar ve Başbakan Yardımcısı Özersay’ın Polis teşkilatının üst düzey yönetim kadrosunda değişikliğe gitme konusunda düğmeye bastıkları öğrenildi.

HaberKıbrıs'ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre Tatar ve Özersay değişiklik konusunda kararlı. Bir süre önce ülkedeki asayiş ve güvenliğin sağlanması için polis teşkilatında önemli değişikliklerin yapılması konusunu askeri yetkililerle de paylaşan koalisyon ortakları Tatar ve Özersay’ın geçtiğimiz gün yaşanan kuyumcu hırsızlığı ertesindeki güvenlik zaafiyetini mevcut sorunların üzerine “tuz ve biber” olarak niteledikleri ve düğmeye bastıkları öğrenildi.

HP ÖNCEKİ HÜKÜMET DÖNEMİNDE TALEP ETMİŞTİ

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın dörtlü koalisyon döneminde yolsuzluk dosyalarının sonuçlandırılmasında yavaş hareket edildiği ve polis teşkilatında disiplinin sağlanmasına olan ihtiyaç nedeniyle polis üst kademesinde değişiklikler talep ettiği ancak bu konuda istenilen sonucu alamadığı biliniyor.

Yeni hükümet döneminde ülkedeki güvenlik ve asayişin sağlanması için UBP ve HP koalisyon ortaklarının bu konuyu ciddiyetle ele aldığı ve gerekli değişiklikler için düğmeye bastığı öğrenildi.