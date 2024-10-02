Tatar ve Rum Lider, New York’ta gayriresmi görüşme yapacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Ekim'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde, New York'ta Rum lider Nikos Hristodulides ile gayriresmi bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. Yemeğin herhangi bir resmi gündemi olmayacak, iki lider sosyal bir ortamda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum lider Hristodulides’le, 15 Ekim akşamı New York’ta gayriresmi bir akşam yemeğinde buluşacak.

Gayriresmi akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki Lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alışverişinde bulunacak.

BM Genel Sekreteri’nin ofisiyle sürdürülen istişarelerde, Rum tarafının da bu tarihe onay verdiği, üst düzey BM yetkililerince tarafımıza aktarılmış olup, ilgili gayriresmi akşam yemeği davetinin Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres tarafından yakın zamanda taraflara ulaştırılacağı bilgisi de yine aynı kaynaklardan edinilmiştir.