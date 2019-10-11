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Tatar, Vedat Şalvarlılar’a milli mücadele madalyasını takdim etti

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11/10/2019

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Tatar, Vedat Şalvarlılar’a milli mücadele madalyasını takdim etti

Başbakan Ersin Tatar, 1975 yılında takım çavuşu olarak görev yapan Vedat Şalvarlılar’a Milli Mücadele Madalyası’nı takdim etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1974 Barış Harekatı sırasında esir düşen Yunan yüzbaşısına su içirirken çekilmiş fotoğrafı ile bilinen Vedat Şalvarlılar’a 1975 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu tarafından bu davranışından dolayı “en değerli asker” unvanı da verilmişti.

11/10/2019 19:51
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TAGS: Tatar, Vedat Şalvarlılar’a milli mücadele madalyasını takdim etti, haber, kıbrıs,
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