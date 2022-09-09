Tatar, Yakup Kırmızı’nın anma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanlığında başmüfettişlik yapan Yakup Kırmızı’nın ölüm yıldönümü dolayısıyla kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, törende yaptığı konuşmada, Yakup Kırmızı’nın bir efsane olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk sporcularının dünyaya açılması için yaptığı çalışmaların unutulmayacağını söyledi. Tatar, uluslararası etkinliklerde gençlere her zaman önderlik etmiş bir insan olduğunu belirtti.

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09/09/2022 14:34