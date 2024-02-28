Tatar, yangında hasar gören Gürdağ Tuğla Fabrikası'nı ziyaret etti

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28/02/2024

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Tatar, yangında hasar gören Gürdağ Tuğla Fabrikası'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haspolat'ta geçtiğimiz gün çıkan yangında hasar gören Gürdağ Tuğla Fabrikası'nı ziyaret ederek, Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü’ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yangının çıkış nedeni ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, tuğla fabrikasını gezdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu eşlik etti.

28/02/2024 17:53
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TAGS: Tatar, yangın, Gürdağ Tuğla Fabrikası,
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