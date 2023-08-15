Tatar: Yapılan çalışmalarla Türk dünyasının kültürel mirasına sahip çıkılmaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yesevi-Türkoloji Yaz Okulu 2023 projesine katılan öğrenci ve paydaş kurum temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin, Kazakistan’ın sesini dünyaya duyurduğunu belirterek, aynı zamanda yapılan çalışmalarla Türk dünyasının kültürel mirasına da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’deki kurumların desteğiyle sahip çıkıldığını söyledi.

Kurumsal hafızaları yaşatmak, milli ve manevi değerlere sahip çıkmak için gençlerin yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere üstlendikleri ulvi görev ve gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, haksız kısıtlamalar ve engellemelere rağmen KKTC’nin, Türk Dünyası’nın bir parçası olarak, bağımsız bir şekilde yoluna Türkiye Cumhuriyeti ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin desteğiyle devam ettiğini kaydetti.

-Feyzioğlu

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün yüzyıl boyunca emperyalistlerin baskılarına rağmen Türklüğünü koruduğunu ve Türkiye dışında Türklük bilincini artıran bir halk olduğunu ifade etti.

Metin Feyzioğlu, soykırımlara rağmen milli mücadele davasından vazgeçmeyen Kıbrıs Türklerine kimsenin vatan ve millet kavramlarını öğretmeye kalkışmaması gerektiğine dikkat çekti.

Geçmişini unutanın, geleceğe yürüyemeyeceğini anlatan Feyzioğlu, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin büyük bir dava ve kızıl elmanın üniversitesi olduğunu, burada öğrenim görenlerin büyük Türk dünyası içinde önemli zenginlikleri kazandığını dile getirdi.

-Şimşek

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek ise konuşmasında, kabulde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde 40 Türk devleti ve akraba topluluğundan öğrenci bulunduğunu belirten Şimşek, TC Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla 18 Kıbrıslı öğrencinin misafir edildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin faaliyetlerde birinci gelerek, çalışkanlıklarını gösterdiğini anlatan Muhittin Şimşek, üniversitede öğrenim görmek isteyen Kıbrıslı Türk öğrencilere burs ve barınma imkanı sağladıklarını kaydetti.