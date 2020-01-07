Tatar, yarın Güzelyurt ve Lefke bölgesinde inceleme yapacak

Başbakan Ersin Tatar, olumsuz hava koşullarının en çok etkilediği Güzelyurt ve Lefke bölgesi’nde yarın incelemelerde bulunacak.

Ülke genelinde sağanak yağmur ve fırtına bazı olumsuzluklara neden olurken, Güney Kıbrıs’taki barajlardan taşan suların derivasyon kanalını patlatması sonucu Lefke ve Güzelyurt bölgesinde sıkıntı yaşandı.

Oldukça şiddetli ve genişleyerek akan derelerdeki su akışı, bazı noktalarda su taşkınlarına neden oldu.

Su İşleri Dairesi tarafından Lefke ve Cengizköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlandı.

Gemikonağı Göleti dolup taşmaya başlarken birçok dere de denize ulaştı.

Lefke Kaymakamlığı, Su İşleri Dairesi, Lefke Belediyesi ve ilgili diğer birimler sıkıntı yaşanan noktalara müdahale ediyor.

Başbakan Ersin Tatar, yarın Güzelyurt ve Lefke bölgesine giderek, incelemelerde bulunacak.

07/01/2020 22:50