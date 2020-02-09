Tatar, yarın Londra’ya gidiyor

Başbakan Ersin Tatar , temaslarda bulunmak üzere yarın Londra’ya gidiyor.

Başbakan Tatar, yarın saat 04.10’da Londra’ya gitmek üzere adadan ayrılacak.

Çeşitli temaslar yapacak olan Başbakan Tatar, siyasilerle görüşmelerinin yanında Londra’daki Kıbrıs Türk Toplumu ile de bir araya gelerek sorun ve görüşlerini dinleyecek. Başbakan Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Şubat Perşembe günü saat 19:00’da yurda dönecek.

(BRT)

09/02/2020 10:35