Tatar yarın Samsun’da temaslarda bulunacak

Samsun Medyası Cumhurbaşkanı Tatar’ın Samsun’u ziyaret edeceğini yazdı.

Buna göre, Geçtiğimiz Ekim ayında gelmesi beklenen ancak Meclis Başkanlığı seçiminin çıkmaza girmesi ve erken seçim önerilmesi üzerine Samsun programını iptal eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Samsun'da olacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra basın mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Canik Merkez Camii'nde cuma namazı ve ardından Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın cenaze törenine katılacak olan Tatar, Kıbrıs gazileriyle Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da buluşacak.

Tatar, OMÜ Gençlik Topluluğu ile konferans programının ardından Samsun temaslarını OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı ziyaret ederek sonlandıracak.