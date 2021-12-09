Tatar, yarın yeni BM temsilcisi Stewart’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın saat 15.00’te yeni BM temsilcisi Colin Stewart’ı kabul edecek.

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09/12/2021

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Tatar, yarın yeni BM temsilcisi Stewart’ı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ı kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 30 Kasım’da görev süresi dolan Elizabeth Spehar'ın yerine atanan ve bu hafta itibarıyla görevine başlayan Kanadalı diplomat Colin Stewart’la yarın saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığında bir araya gelecek.

Colin Stewart ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışman Vekili olarak da görev yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UNFICYP Şefi Colin Stewart’ın ev sahipliğinde yapılacak BM’nin “Yıl Sonu Resepsiyonu”na da katılacağını da teyit etti. Resepsiyona Rum lider Nikos Anastasiadis’in de davetli olduğu belirtildi.

14 Aralık Salı günü saat 19.00’da Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel’de yapılacak resepsiyona, Koronavirüs (Kovid-19) salgın nedeniyle kısıtlı sayıda davetlinin katılacağı belirtiliyor.

09/12/2021 11:40
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TAGS: Tatar, BM temsilcisi Stewart
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