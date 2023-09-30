Tatar YDÜ Güzel Sanatlar Eylül Sergisi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) Tokat protokol heyeti onuruna düzenlenen Güzel Sanatlar “Eylül Sergisi’nin” açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sergide; TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi ve Ak Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Tokat Kent Konseyi Başkan Yardımcısı E. Çağrı Somtürk ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Alper Diker yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sergi açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, Tokat’tan bir heyeti KKTC’de görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 1571’de Kıbrıs’ı fethetmesiyle birlikte Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye arasındaki gönül bağı ve vatan sevgisinin sürdüğüne” dikkat çekti.

Haksız kısıtlamalara ve ambargolara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların sergi açtığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kültür ve sanatıyla var olduğunu dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültürel ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, üniversite bünyesinde Modern Sanat Müzesi ve Günsel araba üretim tesisinin yakın zamanda hizmete gireceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu’nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması çağrısı yapmasıyla iki devletli çözüm siyasetinin zemininin güçlendirdiğini kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün artık toplum değil bir halk olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir parçası olacağını söyledi.

Sergide emeği geçen ve katkı koyanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanatları ve fikirleriyle tüm sanatçıları selamladı.