Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelerine salı gününden itibaren başlıyor

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15/10/2021

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Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelerine salı gününden itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anayasal yetkileri çerçevesinde yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelere, 19 Ekim Salı günü başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan açıklamaya göre, hafta sonu ve Mevlit Kandili tatilinin araya girmesi nedeniyle, görüşmeler Salı gününden itibaren başlayacak. Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları ve bağımsız milletvekilleri ile görüşmelerde ve değerlendirmelerde bulunacak.

 

 

15/10/2021 19:45
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TAGS: Tatar, yeni hükümetin oluşumuna yönelik görüşmelerine salı gününden itibaren başlıyor
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