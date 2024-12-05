Tatar, yeni sınır kapısında görüş ayrılığını teyit etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni sınır kapısındaki görüş ayrılıklarına dikkat çekti. Tatar, "Biz kapı, Rumlar transit geçiş istiyor. Böyle konuşmamıştık," diyerek, söz konusu sınır kapısıyla ilgili beklentilerin farklı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KP TV’de sınır kapıları ile ilgili güncel durumu anlattı.

Tatar, kendilerinin Haspolat’ta sınır kapısı istediklerini, Rum Tarafı’nın ise Kiracıköy ve Erenköy’deki Türk askeri bölgelerin içinden transit geçiş istediğini, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi

Tatar, “ Biz sizinle New York’ta böyle konuşmamıştık. Kapı konuşmuştuk” diyerek Rum Tarafı’na sitem etti

Haspolat’a sınır kapısının ekonomiye katkısı olacağını belirten Tatar, Haspolat sayesinde Metehan’ın da rahatlayacağını ifade etti