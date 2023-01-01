Tatar, yeni yıl dolayısıyla vatandaş ziyaretleri yaptı

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01/01/2023

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Tatar, yeni yıl dolayısıyla vatandaş ziyaretleri yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da İsmail ve Sabriye Alper ailesi ile Sedat ve İmran Güzeloğlan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek ailelerin ve çocukların yeni yıllarını kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretleri sırasında çeşitli armağanlar da verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin sıkıntılarını dinledi ve yeni yıl için iyi dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında devletin başı olarak halkının her zaman yanında olduğunu ve kendisine her zaman ulaşabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar,  çocukların eğitiminin ve ülke sevgisiyle yetişmelerinin öneminin altını çizdi.

 

 

01/01/2023 11:55
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TAGS: tatar, vatandaş, yeniyıl,
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