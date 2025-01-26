Tatar: Yetenekli sporcularımıza Türkiye takımlarında daha çok fırsat verilsin

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşı olduğu ve Başbakanlık ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu iş birliğiyle Trabzonspor'un Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanmasının 50. yılı anısına resepsiyon düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resepsiyonda yaptığı konuşmada, Trabzon’dan gelen misafirleri ağırlamanın gururunu yaşadığını belirterek, o dönem hayran olduğu Kıbrıs ve Türkiye’den futbolcularla 50 yıl sonra bir araya gelmekten duydyuğu mutluluğu ifade etti.

Trabzonspor’un Kıbrıs Barış Kupası'nı kazanmasının ardından Türkiye’de şampiyon olmaya başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Trabzon halkına selamlarını ve sevgilerini iletti.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından Mehmetçik’in Ada'ya ayak basmasıyla Kıbrıs’ta 50 yıldır barış, huzur ve güven bulunduğunu anlatan Tatar, yakın coğrafyadaki Gazze’de, Ortadoğu’da ve dünyanın birçok yerinde çatışmalar ve savaşlar yaşandığını vurguladı.

Kıbrıs Türkü’ne spor ambargosu uygulandığına işaret eden Tatar, dünyanın büyük bir haksızlık yaptığını ancak bu haksızlık nedeniyle Kıbrıs Türkü’nü tehlikeye sürükleyecek bir antlaşmaya karşı olduklarını kaydetti.

“Kıbrıs Türkü’nün varlığı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk Askeri’nin Kıbrıs’taki varlığına bağlıdır” ifadelerini kullanan Tatar, milli davada aldatmacalara karşı taviz verilmesine, Türk askerinin adadan çekilmesine ve Türkiye’nin tarihten gelen haklarının elinden alınmasıyla garantörlüğünün sona erdirilmesine asla müsaade edilemeyeceğine dikkat çekti.

Yetenekli sporculara fırsat verin çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençlerini Türkiye takımlarında görmek istediğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki yetkililere yetenekli sporculara fırsat verilmesi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, fırsat verilmesi durumunda Kıbrıs Türk gençlerinin Türkiye’de başarılı olacağına dair inanç belirterek, maça giderken trafik kazasında yaşamını yitiren Samsunspor futbolcusu Kıbrıslı Türk Mete Adanır’ı rahmetle andı.

Karadenizliler Kültür Derneği’nin yaptığı çalışmaların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültürlerin kaynaşmasına katkıda bulunulduğunu kaydetti.

Geceye katılan Kıbrıs Gazilerinin yanı sıra Trabzonspor ve Kıbrıs Türk Karması’nda yer alan efsane futbolculara sağlıklar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, hayatta olmayan gazi ve futbolcuları saygıyla andı.

Konuşmaların ardından Trabzonspor ve Kıbrıs Türk Karması’nın yıldız isimlerine, Kıbrıs Barış Kupası’nın 50. yıl dönümüne özel plaketler ve KKTC milli takım formaları takdim edildi.