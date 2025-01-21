Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yiğitler-Pile Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’in eşlik ettiği Cumhurbaşbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın da hazır bulunduğu Bayraktepe’de kendisine verilen brifingin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’in ev sahipliğinde, özel temsilcilerin de katılımıyla dün ara bölgede gerçekleştirdiği görüşmenin ardından değerlendirmelerini halkla paylaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde 15 Ekim 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirilen gayrı resmi akşam yemeğinde anlaşılanların dışına çıkarak, birbiriyle bağlantısız fikirleri paket olarak lanse etmeye çalışmasının, kendisini şaşırttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum liderin bu çabasını, yeni geçiş kapılarının açılmasını engellemek olarak yorumladığını belirterek, hali hazırda tartışılan, konuşulan ve olumsuz yanıt verilen unsurları, yeniden üstelik entegre bütün bir paket olarak gündeme getirmesini de iyi niyetten uzak bir tutum olduğunu söyledi.

Rum Lider Hristodulidis’in ortaya koyduğu Pile yoluna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Yiğitler-Pile Yolu’nun faaliyete girmesiyle Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük yaşamlarınının kolaylaşacağını aynı zamanda Beyarmudu Sınır Kapısına da rahatlama getirileceğini ifade etti.

Yiğitler-Pile Yolunun bir aşamaya kadar getirildiğini ancak belli sıkıntılar yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler’in ortaya şartlar koyarak süreci tıkadığını vurguladı.

Rum tarafınca, Pile’den Larnaka’ya ve ara bölgeye giden yollar yapıldığını, ara bölgede üniversite ve kamu binaları yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “BM, bu yapılanlara göz yumarken, insani bir mesele olan ulaşımın kolaylaştırılması ve Beyarmudu’ndaki trafik sıkışıklığın giderilmesi için yapılan Yiğitler-Pile Yolu’nun tamamlanmasına zorluk çıkarılmasını anlamakta güçlük çekiliyorum” dedi.

Yiğitler-Pile Yolu’nun 8 buçuk kilometrelik bölümünün asfaltlandığını, geriye kalan bölümünün ise stabilize yapılarak Pile’ye kadar götürüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, 10 evler denilen bölgede BM’den kaynaklanan gereksiz sıkıntılar yaşandığını ve bu yolun bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Rum liderle yaptığı görüşmede, Metahan’da sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğun giderilmesine yönelik önerilerini masaya koyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat kapısının açılmasının yanı sıra Akıncılar kapısının da açılmasıyla büyük ölçüde geçişlerin rahatlayacağını kaydetti.

Yıllık karşılıklı 8 milyon geçiş yapıldığını, özellikle araçlı geçişlerin yüzde 65’inin Metahan Sınır Kapısından gerçekleştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Haspolat ve Akıncılar’da kapı açılmasıyla Metehan rahatlayacak. Trafiğin Haspolat ve Akıncılar’a aktarılmasıyla bu bölgelerde hareketlilik yaşanacak. Haspolat’ta Yeşil Hat Tüzüğü bağlamında ticari işlemler artacak. BM Genel Sekreterinin öngördüğü gibi, iki taraf arasında ticari ve sosyal ilişkilerin gelişmesine yönelik bir girişim olacak” dedi.

Rum tarafının Erenköy ve Kiracıköy’de, Rum tarafından Rum tarafına geçiş sağlayacak transit koridorlar konusunda taleplerde bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Taktik ve stratejik avantaj sağlamaya yönelik bu önerileri kabul etmemiz mümkün değil. Rum Liderden toprak kazanma da dahil olmak üzere, boş hayallerden vazgeçip, iki halkın faydasına olacak Haspolat ve Akıncılar Sınır Kapılarının açılmasına olumlu yaklaşmasını bekliyorum” diye konuştu.

Yiğitler- Pile Yolu’nun 1.3 kilometrelik kısmının tamamlanması ile yolun çok kısa bir sürede açılabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bir sonraki görüşmemde bu konuyu gündeme getirip, BM’nin sorumluluğunun gereğini yapmasını talep edeceğim. Pile’den Larnaka’ya ve diğer bölgelere yol yapılmasına itiraz etmeyen, binaların ara bölgede yapılmasına seyirci kalan BM’nin, kendi toprağımızdan Yiğitler’den Pile’ye gidilmesine engel olmasını kabul etmediğimizi gündeme getireceğiz” dedi.