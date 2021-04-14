Tatar, Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

ads ads ads ads
14/04/2021

ads
ads
Tatar, Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tatar yayınladığı mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve geçmişte İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak önemli görevlerde bulunan, değerleri devlet adamı Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ulusal Kıbrıs davamıza  büyük hizmetleri ve katkıları bulunan  Yıldırım Akbulut’a  Tanrı’dan rahmet, ailesine ve yakınlarına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

14/04/2021 19:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersin tatar, yıldırım akbulut, taziye, haberkibris
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.