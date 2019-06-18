Tatar, ‘Yılın Başarı Ödülleri’ törenine katıldı

Başbakan Tatar Kıbrıs Türk Spor Yazarlarının Düzenlediği "Yılın Başarı Ödülleri " Törenine Katıldı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak verilen “Yılın Başarı Ödülleri Töreni” Dernek Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Spor ve siyaset dünyasından isimlerin yer aldığı gece kalabalık bir katılımla düzenlendi. Telsim sponsorluğunda gerçekleşen gecede başarılı sporculara ödülleri de verildi.