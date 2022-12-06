Tatar, yıl sonu resepsiyonuna katılıyor

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06/12/2022

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Tatar, yıl sonu resepsiyonuna katılıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler’in (BM) ara bölgede düzenlediği yıl sonu resepsiyonuna  katılacak.

Resepsiyonda Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis, sosyal içerikli bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, göreve geldiği 2020 yılından bu yana 4 kez Rum Lider Nikos Anastasiadis ile yüz yüze görüştü.

Bu görüşmelerden 2'si ara bölgede, diğerleri de ABD'nin New York kenti ile 5+BM görüşmeleri çerçevesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleşti.

06/12/2022 20:55
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TAGS: Tatar, yıl sonu resepsiyonuna katılıyor
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