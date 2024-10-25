Tatar yurt dışına gidiyor, vekalet Öztürkler'de
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak amacıyla yarın Türkiye’ye gidiyor
25/10/2024
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere yarın İstanbul ve Ankara'ya gidecek. Tatar’ın Türkiye’de bulunduğu süre boyunca, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in vekillik edeceği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Meclis Genel Kurulu'nun toplanması beklenen Pazartesi'ne kadar Cumhurbaşkanı Tatar'ın ülkeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
Resmi Gazete şöyle:
25/10/2024 16:19