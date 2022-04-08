Tatar’a ''Cumhurbaşkanı'' dedi, özür diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, güneydeki basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

ads ads ads ads
08/04/2022

ads
ads
ads
Tatar’a ''Cumhurbaşkanı'' dedi, özür diledi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, güneydeki basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçen Nuland, “Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim” diye konuştu.

Nuland, konuşmasının devamında, “Sanırım bir hataydı. Nasıl diyoruz” diye sordu, asistanlarının yardımı ile “Mr. Tatar” sözleri duyuldu.

Nuland bunun üzerine, “Mr. Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs’a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz” dedi.

 

 

08/04/2022 08:39
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ersin tatar, nuland, tatar
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.