Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde fahri doktora ünvanı takdim edildi.

Tatar, fahri doktora töreni öncesinde “Son gelişmeler çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Önemi” konulu bir konferans da verdi.

Konferansa bölge protokolünün yanı sıra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademisyenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, son gelişmeler çerçevesinde KKTC’nin önemini ele aldığı konuşmasında, ilk olarak 6 Şubat depremine ve her iki ülkeden verilen kayıplara değindi, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi.

Kıbrıs’ın coğrafi ve tarihsel olarak Türkiye ile yakınlığına dikkat çekerek, iki ülkeyi “et ve tırnak” olarak değerlendiren Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye için güvenlik açısından önemine işaret etti, KKTC devletinin Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti olarak gelişimini sürdürdüğünü kaydetti. Tatar, bugün KKTC’de demokratik bir düzen, tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir devlet yapısı olduğunun altını çizdi.

“Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur”

Kıbrıs sorununun bugüne kadarki sürecini katılımcılara anlatan Tatar, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması hayaliyle gelişen olaylar sonucunda Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulümlere değindi ve yıllar boyunca Kıbrıs Türk halkının bu zulümlere karşı varlığını sürdürmekte olduğunu kaydetti.

Tatar, 1960 ortaklık cumhuriyetinde ifade edilen garantör ülkelerin büyük öneme sahip olduğunu ve bu süreçte yapılan görüşmelerde “Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı” maddesinin Kıbrıs Türk halkını kurtaran madde olduğunu söyledi.

Tatar, bugünlere Türkiye’nin desteği olmadan gelinemeyeceğinin altını çizerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu belirtti.

“KKTC’yi bağımsız bir Türk devleti olarak yaşatmak gereklidir”

Mukavemet ruhu ve destansı bir mücadele ile Kıbrıs Türk halkının 1974’ü beklediğini ve 1974 Barış Harekâtı ile yeni bir dönemin başladığını ifade eden Tatar, Harekât sayesinde Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığa kavuştuğunu, o günden bugüne Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devletinin yoluna devam ettiğini söyledi.

Bir devlet olarak KKTC’nin bugün sahip olduğu hak ve yetkilere dikkat çeken ve bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti ile beraber hareket edildiğinde “bambaşka bir Mavi Vatan’ın doğduğunu” dile getiren Tatar, Mavi Vatan’ın öneminin altını çizdi, şu anda her devletin Doğu Akdeniz’de bir pozisyon alma çabası içerisinde olduğunu hatırlattı.

Tatar, Kıbrıs denildiğinde sadece orada yaşayan halkın değil, aynı zamanda deniz yetki alanları, hava sahası ile ulusal güvenliği yüzde yüz etkileyen hak, hukuk ve stratejik kazanımları olan bir pozisyonun düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Tatar, “O nedenle KKTC’yi bağımsız bir Türk devleti olarak yaşatmak gereklidir. KKTC tüm Türk Dünyası’nın Akdeniz’e açılan kapısıdır” dedi.

“Geleceğin selameti için verilen mücadele bizi birleştiren noktadır”

104 yıl önce Kahramanmaraş’taki halkın da benzer bir pozisyonda bağımsızlıklarını korumak için mücadele verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleceğin selameti için verilen mücadele bizi birleştiren noktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığının çalışmalarını yansıtan video gösterimi yapıldı.

Doktora takdimi

Ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a doktora unvanı takdim edilmesine ilişkin Senato Kararı’nı okudu.

Yasım, söz konusu kararın geçen yıl alındığını ve takdim töreninin 10 Şubat 2023’te yapılmasına karar verildiğini ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle bugün yapıldığını kaydetti.

Senato kararında Tatar'a, “Gerek Türk Dünyası’nın birliği, gerekse uluslararası siyasal alanda yürüttüğü aktif diplomasi ile onurlu bir çaba içerisinde KKTC’yi en üst düzeyde temsil eden, ülkesi, Türk Dünyası coğrafyası ve Türkiye açısından KKTC’nin bağımsız, her açıdan güçlü bir devlet olarak yönetilmesinde sergilediği ekonomi, siyaset bilgisi, yapıcı ve engin uluslararası diplomasi bilgisi, güçlü bir siyaset ve devlet adamı olması nedeniyle” Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Alanı’nda fahri doktor unvanı verildiği belirtildi.

Senato kararının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tatar’a fahri doktora beratı takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.