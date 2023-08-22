Tatar’a “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”

ads ads ads ads
22/08/2023

ads
Tatar’a “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) Genel Başkanı Yusuf Erbaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yusuf Erbaş, Ankara’da düzenlenen 12.Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül Törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”nü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, medya, iletişim ve radyoculuğun önemine dikkat çekerek, ödülden dolayı Uluslararası Radyocular Birliği’ne teşekkür etti.

IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş da konuşmasında, radyocular olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.

22/08/2023 19:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Tatar’a “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.