Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Radyocular Birliği (IRU) Genel Başkanı Yusuf Erbaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Yusuf Erbaş, Ankara’da düzenlenen 12.Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödül Törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Uluslararası Alkışı Hakeden Siyasetçisi Ödülü”nü takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, medya, iletişim ve radyoculuğun önemine dikkat çekerek, ödülden dolayı Uluslararası Radyocular Birliği’ne teşekkür etti.

IRU Genel Başkanı Yusuf Erbaş da konuşmasında, radyocular olarak her zaman KKTC’nin yanında olduklarını söyledi.