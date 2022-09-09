Tatar’dan 3. Charles’a taziye mektubu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere Kralı olarak tahta geçen oğlu 3. Charles’a bir mektup göndererek taziyelerini sundu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere’nin yeni kralı olan oğlu 3. Charles’a gönderdiği mektupta, Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek KKTC ve Kıbrıs Türk halkı adına Kral’a ve tüm Kraliyet Ailesi’ne en içten taziyelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm yaşamını İngiliz halkına yürekten hizmet etmeye, yardım kurumlarına ve farklı topluluklara destek olmaya adayan Kraliçe 2. Elizabeth’e, Birleşik Krallık’ta eğitim görmüş ve yaşamış biri olarak büyük saygı duyduğunu ifade etti.

Kraliçe 2. Elizabeth’in Birleşik Krallık’ı en iyi şekilde temsil eden bir ilham ve güç kaynağı olarak her zaman anımsanacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kral 3. Charles’ın da, dünyadaki farklı halklarla iş birliği içinde ve eşit saygı bağlamında global barış ve istikrarın devamı konusunda Kraliçe 2. Elizabeth’in ortaya koyduğu kararlı rolü ve yürüttüğü çalışmaları daha da ileri götürmesi temennisinde bulundu.

Bu yas sürecinde düşüncelerinin ve dualarının Kral, Kraliyet Ailesi ve Birleşik Krallık halkı ile olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar mektubunda, “Kraliçe 2. Elizabeth’in ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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09/09/2022 18:30