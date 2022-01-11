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Tatar'dan Anastasiadis'e ''Geçmiş olsun'' telefonu

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11/01/2022

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Tatar'dan Anastasiadis'e ''Geçmiş olsun'' telefonu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah Baf açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, sahilden 13 km uzaklıkta, derinde ve  6.4 şiddetinde meydana gelen ve adanın büyük bölümünde hissedilen, ancak sevindirici olarak can kaybı ve ciddi hasar yaşanmayan  deprem dolayısıyla  karşılıklı geçmiş olsun dileklerini dile getirildiler.

1953 yılında 6.1 şiddetinde meydana gelen ve karada olması nedeniyle Kıbrıs adasında gerçekleşen en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçen Baf depremine de değinilen görüşmede dün akşam gerçekleşen depremde can kaybı ve hasar olmamasının bir teselli olduğu da dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis bu vesileyle yeni yıl dileklerini de karşılıklı olarak paylaştı.

11/01/2022 11:33
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TAGS: Ersin Tatar, Nikos Anastasiadis, kıbrıs
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