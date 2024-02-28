Tatar’dan az bilinen Acun Ilıcalı itirafı

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28/02/2024

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Tatar’dan az bilinen Acun Ilıcalı itirafı

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de katıldığı Evkaf ve Kültür Programı’nda geçmiş yaşamından önemli kesitler aktardı
İstanbul’da Show TV başında iken yaşadığı bir anıyı paylaşan Tatar, az bilinen bir olayı ilk kez anlattı.
Tatar, “ Acun Ilıcalı muhabir olarak iş başvurusu yaptı. Muhabirlik kadrosu doluydu. Ben de Şansal Büyüka’yı aradım. Tele Vole’de muhabirliğe başladı. Bakınız nelere geldi. Kendi başarısıdır ama benim de küçük bir katkım oldu” dedi

28/02/2024 11:37
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TAGS: ersin tatar, haber, kıbrıs, acun ılıcalı
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