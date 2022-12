Tatar’dan Azimov’a Hanukkah Bayramı kutlaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hanukkah münasebetiyle KKTC Rabbi Chaim Azimov, KKTC Yahudi Cemaati üyeleri Alon Choen Adiv, Nadin Yolak ve Ben Doron Dadush’u kabul etti. Görüşmede İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata da hazırda bulundu. 21 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, Musevilik inancına mensup vatandaşların Hanuka Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, birlik ve beraberliği vurgulayan mesajında, KKTC’deki her bireyin, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğuna dikkat çekerek Musevilik inancına mensup kişilerin, ülkenin kültür mozaiği içerisinde, diğer etnik ve dini gruplarla karşılıklı anlayış ve kardeşlik duygusu içerisinde var olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, farklılıkların ülkemiz için bir zenginlik olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de ve dünyada yaşayan tüm Yahudilere Hanuka Bayramı’nın huzur, esenlik getirmesini temenni etti. İslam Devletlerinde Hahamlar İttifakı (ARIS), ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerdeki Yahudi topluluklarına hizmet eden hahamların faaliyetlerini birleştirmek ve desteklemek için kurulmuştu. Rabbi Chaim Azimov, KKTC’yi uzun yıllardır aktif bir şekilde temsil etmekle bilinmektedir. İslam Devletlerindeki Hahamlar İttifakı, birbiriyle çatışan taraflarla olumlu ilişkilere sahip, apolitik, hükümet dışı çok az kuruluştan biridir. ARIS, tüm taraflara karşı benzersiz hassasiyeti sayesinde, gerilimleri yatıştırmak ve aksi takdirde düpedüz yangına yol açabilecek bir boşluğu doldurmak için önemli bir hafifletici rol oynayabilir. İslam Devletlerinde Hahamlar İttifakı tarafından Hanuka bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Paylaşılan mesaj şöyle: ‘‘Kislev 5783'ün 25'ine yaklaşıyoruz - dünyanın dört bir yanındaki Yahudiler 8 gün boyunca Hanukah'ı kutladığında. Tatil 18 Aralık 2022 Pazar akşamı başlar ve 26 Aralık 2022 Pazartesi akşamı sona erer. Hanukah, İsrail halkını mitzvah yerine Helenistik kültür ve inançları kabul etmeye zorlamaya çalışan Selevkoslar (Suriye-Yunanlılar) tarafından saygısızlık edildikten sonra MÖ 2. yüzyılda Kudüs'teki Kutsal Tapınağın yeniden adanmasını kutlayan ‘adanmışlık’ anlamına gelir. Allah'a bağlılık ve inanç. Festivalin kalbinde her gece menora aydınlatması var. İlk gece sadece bir alev yakıyoruz. İkinci gece ek bir alev yakılır. Hanukah'ın sekizinci gecesinde, sekiz ışığın tamamı tutuşturulur. Lütfen dünyanın her yerindeki Hanukah aydınlatmalarına katılın! Hanukah'ın mumları dünyamıza şifa, ışık ve sıcaklık getirsin - Çok Mutlu bir Hanukah için en iyi dileklerimle!’’

23/12/2022 13:32