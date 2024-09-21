Tatar’dan “birlikte yürüme” vurgusu

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “bundan sonra da birlikte yürüme” vurgusu dikkat çekti.

Konuşmasında iki devlet vurgusu ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine önem veren Tatar, sözlerinin sonunda da önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimine de atıfta bulundu.

Tatar, sözlerinin sonunda, “Bundan sonraki siyasi yolculuğumda da UBP tabanı ile kol kola yürümeyi temenni ederim” ifadesini kullandı.

Tatar’ın vurgusu, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik “adaylık açıklaması” olarak algılandı, salondan güçlü alkış aldı.