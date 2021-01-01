Tatar’dan, Bıyıkoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı

ads
01/01/2021

ads
Tatar’dan, Bıyıkoğlu’nun Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Eski bakan ve Mv Dt. Şerife Ünverdi’nin çok değerli babası eski öğretmen, okul müdürü, TMT eski komutanlarından muhterem İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim.”

GKK’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı da Bıyıkoğlu’nun ölümü nedeniyle şu mesajı yayımladı:
“Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitlerinden İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı dolayısıyla, mücahidimize rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”

01/01/2021 15:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: ersin tatar, İbrahim Bıyıkoğlu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.