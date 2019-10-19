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Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması

Başbakan Ersin Tatar, katıldığı bir programda  Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili soruyu yanıtladı.

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19/10/2019
HK

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Tatar'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya cevap veren Tatar, “şu an için böyle bir düşüncem yok” dedi.

Başbakan Tatar, “Cumhurbaşkanlığı önemli bir makam, şu an için böyle bir düşüncem yok. Hükümet olarak yapacak çok icraatlar var. Ancak,  yaşanan gelişmelere bağlı olarak Partimin değerlendirmesine göre de yeni bir hareketlenme olabilir” şeklinde yanıt verdi.

Başbakan Tatar'dan önemli açıklamalar

19/10/2019 16:02
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TAGS: cumhurbaşkanlığı, seçim, haber, kıbrıs, ersin tatar
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