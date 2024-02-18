Tatar'dan, darp edilen 100 yaşındaki vatandaşa geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz gün kaldığı yaşlı bakım evinde darp edilen 100 yaşındaki Şaban Disko isimli vatandaşı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastanede tedavi edildikten sonra başka bir bakım evine alınan Şaban Disko’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, yerleştirildiği Ay Işığı Bakım Evi’nde Şaban Disko ile görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, bakım evindeki diğer yaşlılarla da sohbet etti.

Yaşanan şiddet olayını kınadığını ve takipçisi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşlı bakım evi yasasının en kısa zamanda yürürlüğe girmesini temenni etti.