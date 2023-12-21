Tatar’dan dikkat çeken mesaj

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21/12/2023

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Tatar’dan dikkat çeken mesaj


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yayın Yüksek Kurulu'nun, bu akşam düzenlediği "Medya Sektörü ile Buluşma ve Lisans Takdim Töreni"nde “eşitlik” vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, lisans alan kurumların dışında kalan ve kayıt dışı, her türlü yayını yapan kurumların da gözden kaçmamasını istedi. 

Tatar, denetleme noktasında da basın kuruluşları arasında eşitlik olması  gerektiğini belirtti.

Gecede Cumhurbaşkanı Tatar ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de birer konuşma yaptı.

21/12/2023 18:19
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TAGS: Tatar’dan dikkat çeken mesaj
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