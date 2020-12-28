Tatar'dan, Emekli Polis Müdürlerinden Akar için başsağlığı mesajı

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28/12/2020

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Tatar'dan, Emekli Polis Müdürlerinden Akar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Polis Müdürlerinden Cemal Akar’ın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Emekli Polis Müdürlerinden Cemal Akar’ın vefatı nedeniyle yayınladığı başsağlığı mesajında, “Polis Teşkilatı'nda uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Müdürlerinden Cemal Akar'ın  vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Tanrı'dan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

 

28/12/2020 17:57
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TAGS: Tatar’dan, Emekli Polis Müdürlerinden Akar için başsağlığı mesajı, haberkibris,
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