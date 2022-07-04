Tatar’dan Erdoğan’a teşekkür: ‘Tarihi cevaba sevindik’

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Madrid’deki NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebine Erdoğan’ın verdiği yanıt geniş gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lider’in görüşme talebini “KKTC‘ye gel orada görüşürüz” diye yanıtlayan Erdoğan’a SABAH Gazetesi aracılığıyla teşekkür etti.

Erdoğan’ın bu cevabının “Rum tarafı olarak KKTC‘yi tanırsan ancak seninle görüşürüm” anlamına geldiğinin altını çizen Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs davasındaki bu kararlı ve güçlü tutumunun KKTC ve Doğu Akdeniz’deki Türk hakları açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Tatar, “Adada iki egemen ve eşit devletli bir modelden başka çözüm olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türklerine verdiği desteğe minnettarız” dedi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO toplantısında Rum Lider Anastasiadis’e verdiği cevap, sadece KKTC için değil her muhatap için son derece anlamlıdır” ifadelerinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu tavır ve bu sözler, 20 Temmuz’da 48. Yılını kutlayacağımız bağımsızlık günümüzün arifesinde bizlere moral olmuştur. İki eşit ve egemen devlet siyasetimizin pekişmesi daha da güçlü vurgulanması anlamına gelir. Bölgesel istikrar ve bütün tarafların kazanacağı tek formül de budur.” diye konuştu.

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04/07/2022 12:45