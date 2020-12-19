Tatar’dan, Gaziantep’te Özel Bir Hastaneki Oksijen Tüpü Patlaması Nedeniyle Ölenler İçin Başsağlığı…

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19/12/2020

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Tatar’dan, Gaziantep’te Özel Bir Hastaneki Oksijen Tüpü Patlaması Nedeniyle Ölenler İçin Başsağlığı…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu meydana gelen yangınla ilgili mesaj yayımladı.
Tatar, mesajında şunları kaydetti:

“Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen kazayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazadan dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim”.

19/12/2020 15:39
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TAGS: ersin tatar
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