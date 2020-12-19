Tatar’dan, Gaziantep’te Özel Bir Hastaneki Oksijen Tüpü Patlaması Nedeniyle Ölenler İçin Başsağlığı…
19/12/2020
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep’te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonucu meydana gelen yangınla ilgili mesaj yayımladı.
Tatar, mesajında şunları kaydetti:
“Gaziantep’te özel bir hastanede meydana gelen kazayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kazadan dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim”.