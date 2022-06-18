Tatar’dan Haber Kıbrıs’a tebrik…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Haber Kıbrıs'ın kuruluşunun 12. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dijital yayıncılıkta 12’nci yaşını kutlayan Haber Kıbrıs’a, ülke çok sesliliğine ve demokrasi kültürüne kurum olarak yapmış olduğu katkı nedeniyle teşekkür eder, başarılarının devamını diliyorum.

Bu vesileyle, görsel ve yazılı medya ve dijital yayıncılık icra eden ülkemizin tüm medya kuruluşlarını halkımızın doğru habere ulaşmasına yaptıkları hizmetten dolayı tebrik ederken, medya etiğine bağlı kalmalarının, siyasi saiklerden ziyade toplum çıkarına hizmet etmelerinin önemine dikkat çekmekte fayda görüyorum.

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18/06/2022 15:17