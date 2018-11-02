Tatar’dan Haber Kıbrıs’a ziyaret

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni başkanı Ersin Tatar, bugün Haber Kıbrıs’ı ziyaret ederek, Haber Kıbrıs Danışma Kurulu Başkanı Mete Tümerkan ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ile görüştü. Geçen hafta sonu yapılan seçim ve ikinci tura kalmadan rakibi Hüseyin Özgürgün’ün yarıştan çekilmesiyle başkan olan Ersin Tatar, yakın zamanda yeni dijital merkezinin kapılarını açan Haber Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Tümerkan ve Ekmekçi, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı başkanlığı nedeniyle kutladı. Ersin Tatar, HK Ajans 1. Kamuoyu Araştırması ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilirken, ülke gündemi ve sorunlar birlikte analiz edildi.