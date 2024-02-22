Tatar’dan Holguin’e “Ortak Zemin” mesajı!

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber’de canlı yayına katıldı.

Kıbrıs Konusu ile ilgili önemli mesalar veren Tatar, Kişisel Danışman Holguin’in ortam zemin bulunması noktasında nabız yoklamak için görevlendirildiğini hatırlattı.

Tatar, “ Müzakere masasına oturmak için ortak zemin var mı yok mu? Biz bu şartla bu görevlendirmeyi kabul ettik. Aramızda bir mubakatar vardır. Bir ortak zemin de ancak egemen eşitliğimizin tanınması ve uluslararası statümüzün tescil edilmesiyle oluşabilir” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk Tatarı’nın mevcut tutumuna Anavatan Türkiye’nin tam desteğinin de sürdüğünü vurguladı.

Mavi vatanın korunması için Geçitkale Havalimanı’nın kritik önemine vurgu yapan Tatar, “Egemenlik hakkımız milletten geliyor. İki devletli bir çözüm bizi geleceğe taşıyabilir” diye ekledi.