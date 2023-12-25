Tatar'dan Kıbrıs konusuyla ilgili önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT Özel yayınında Kıbrıs Konusu ile ilgili soru üzerine önemli açıklamalar yaptı.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasına yönelik bir soru üzerine Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın 6 ayı aşmayacak bir süreyle atanacağını, tek görevinin ise yeni ve resmi bir müzakere sürecine geçilebilmesi için iki Taraf arasında ortak zemin olup olmadığını araştırma olacağını vurguladı.

Kıbrıs Türk Tarafının bu şartların karşılanmasının ertesinde BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci atamasına rıza verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu atamanın yakın zamanda gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.