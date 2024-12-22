Tatar’dan Muğla’daki Helikopter Kazasına İlişkin Başsağlığı Mesajı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Muğla’daki helikopter kazasında hayatını kaybeden iki pilot, bir hekim ve bir sağlık çalışanına Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

"Muğla’da yaşanan helikopter kazasında Tatlısu Yalı Mahallesi muhtarımız Leyla Güvenlier’in kardeşi Emekli Pilot Albay Bayram Çiçek’in, KKTC Dış Basın Birliği Genel Sekreteri Taner Gönül’ün abisi Emekli Pilot Albay Tamer Gönül’ün, aynı helikopterde yer alan doktor ve sağlık görevlisi kardeşlerimizin vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kazada hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabılar diliyorum. Aramızdan ayrılan kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum."