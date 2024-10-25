Tatar’dan muhalefete eleştiri: “Kaos yaratmak doğru değil”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Kıbrıs Web TV’ye Meclis Başkanlığı seçimi ve yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis başkanının iktidara ait olduğunu belirtti ve sürecin gereksiz yere uzamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tatar, iktidar içindeki bazı milletvekillerinin farklı bir tutum sergilediğini kabul ederken, muhalefetin süreci kolaylaştırma adına destek sağlamasını beklediğini ifade etti. Özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kaos yaratmakla suçlayan Tatar, "Bu ülkede gerginlik ve kaos yaratmak doğru değil. Şu an erken seçim zamanı değil. Bütçe geçmezse doğal olarak seçime gidilir" dedi.

Tatar, hükümet içinde herhangi bir büyük sorun olmadığını, yalnızca birkaç bireysel sıkıntının süreci etkilediğini vurgularken, erken seçim olması durumunda ülkenin en az 6 ay boyunca durgun bir süreçten geçeceğini söyledi.

Tatar, "Ben bile bir defasında çift mühür yapmış olabilirim .Aynı kutunun içinde biri daha baskın biri silik kabul edilir."dedi