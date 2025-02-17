Tatar’dan öldürülen eşeklere ilişkin açıklama: “Olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karpaz'da öldürülen eşeklere ilişkin yaptığı açıklamada, olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, "infial yaratan olayın faillerinin polis tarafından ivedilikle belirlenip yargı önüne çıkarılacağına inancının tam olduğunu" da kaydetti.

Karpaz’ın ve ülkenin simgesi haline gelmiş eşeklerden 14 tanesinin, bilerek ve isteyerek yakından av tüfeği ile vurularak katledildiğini üzülerek öğrendiğini kaydeden Tatar, “Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır.” dedi.

Tatar, açıklamasında şunları ifade etti:

“Tıpkı kadına veya çocuğa şiddet gibi, hayvanlara şiddet uygulanmasını da güçlünün güçsüze yönelik şiddeti kapsamında değerlendirerek buna karşı toplumsal manada ses vermek hepimizin insani görevidir. Yaşanan bu zalimce olay karşısında halkımızın çok büyük bir çoğunluğunun tavır takınması ise acımıza bir nebze merhem olmuştur. Kıbrıs Türkü, hayvanı ve insanı seven bir halktır, ortaya konan toplumsal tavır bunun kanıtıdır. Hayvan dostlarımızın can güvenliği ve sağlıklı bir ortamda varlıklarını sürdürmesine yönelik Yüce Meclisimiz tarafından 4 Mart 2013 tarihinde oybirliği ile yasalaşan Hayvan Refahı Yasası, bu noktada pusulamız olmalıdır. İnfial yaratan bu olayın faillerinin polisimiz tarafından ivedilikle belirlenip, yargı önüne çıkarılacağına inancım tamdır. Cumhurbaşkanı olarak bu olayın akıbetinin yakinen takipçisi olacağımı belirtirim.”